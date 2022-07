Zingaretti: 'Conte non è più un punto di riferimento dei progressisti' (Di sabato 9 luglio 2022) Un'autocritica. Conte punto di riferimento dei progressisti? "Lo dissi in un momento particolare: all'indomani dell'elezione di Conte a premier di una nuova alleanza. E si ricordi che io ero quello ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Un'autocritica.didei? "Lo dissi in un momento particolare: all'indomani dell'elezione dia premier di una nuova alleanza. E si ricordi che io ero quello ...

Pubblicità

FrancescoBonif1 : Zingaretti dice che Conte non è più il punto di riferimento progressista. Noi lo dicevamo due anni fa salvando il P… - Ve10Ve_Ghost : RT @ultimora_pol: #Italia Nicola #Zingaretti: 'Conte non è più un riferimento progressista.' @ultimora_pol - deimiracoli : RT @Fabry0222: Zingaretti: “Conte non è più punto di riferimento dei progressisti”. Imbecille, tu e i tuoi compagnucci della ditta dovreste… - jeanroquentin : RT @mariolavia: Zingaretti ancora dispensa banalità, uno che ha vinto nel Lazio perchè la dx era divisa, ha leccato i piedi a Conte per ave… - candidoporzus : RT @elevisconti: Zingaretti dice che non voleva Conte a Palazzo Chigi ma poi, “grazie ad un’iniziativa di Renzi e di Di Maio si decise di c… -