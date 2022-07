Viabilità Roma Regione Lazio del 09-07-2022 ore 09:30 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DELL’8 LUGLIO 2022 ORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA Roma-TARQUINIA CODE A TRATTI DA ARANOVA A CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A POMEZIA NORD SUL RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONE Roma SUD SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA LE ALTRE NOTIZIE A CAUSA DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PER CONSENTIRE LE VERIFICHE TECNICHE SULLE STESSE PARLIAMO DI VIA PRATICA DI MARE TRA CASTEL RomaNO E VILLAGGIO AZZURRO E, IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, DAL CONFINE CON L’ABRUZZO A SAN DONATO VAL DI COMINO, E LA REGIONALE DI ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DELL’8 LUGLIOORE 19.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO INTENSO SULLA-TARQUINIA CODE A TRATTI DA ARANOVA A CERVETERI, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A POMEZIA NORD SUL RACCORDO SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E DIRAMAZIONESUD SIA IN ESTERNA SIA IN INTERNA LE ALTRE NOTIZIE A CAUSA DEGLI INCENDI DEI GIORNI SCORSI RESTANO CHIUSE LE STRADE PER CONSENTIRE LE VERIFICHE TECNICHE SULLE STESSE PARLIAMO DI VIA PRATICA DI MARE TRA CASTELNO E VILLAGGIO AZZURRO E, IN PROVINCIA DI FROSINONE, LA REGIONALE FORCA D’ACERO, DAL CONFINE CON L’ABRUZZO A SAN DONATO VAL DI COMINO, E LA REGIONALE DI ...

