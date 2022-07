Un mese fa il parto e ora il matrimonio: l’ex UeD svela data e location (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 7 giugno la nascita della seconda figlia e ora l’ex UeD è pronta a sposarsi: Sabrina Ghio matrimonio, quasi ci siamo. Al settimo cielo, l’ex tronista (e prima ancora ex ballerina di Amici) oggi influencer seguitissima ha raccontato ai follower di aver fatto la prova degli abiti da sposa che indosserà. Una grossa emozione, non solo perché “il grande giorno” si avvicina, ma anche perché si è trattata della prima prova senza il pancione. Come detto, infatti, solo un mese fa è diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia, nata dall’amore con colui che presto, prestissimo diventerà suo marito. Sabrina Ghio matrimonio: l’ex UeD svela la data l’ex tronista di Uomini e donne ha usato il suo profilo Instagram ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Lo scorso 7 giugno la nascita della seconda figlia e oraUeD è pronta a sposarsi: Sabrina Ghio, quasi ci siamo. Al settimo cielo,tronista (e prima ancora ex ballerina di Amici) oggi influencer seguitissima ha raccontato ai follower di aver fatto la prova degli abiti da sposa che indosserà. Una grossa emozione, non solo perché “il grande giorno” si avvicina, ma anche perché si è trattata della prima prova senza il pancione. Come detto, infatti, solo unfa è diventata mamma per la seconda volta della piccola Mia, nata dall’amore con colui che presto, prestissimo diventerà suo marito. Sabrina GhioUeDlatronista di Uomini e donne ha usato il suo profilo Instagram ...

