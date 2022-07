Ultime Notizie – Ucraina, Blinken alla Cina: “Condannate aggressione Russia” (Di sabato 9 luglio 2022) Più di cinque ore di colloquio tra Antony Blinken e Wang Yi. Lo riporta il New York Times. Il segretario di Stato Usa ha incontrato a Bali il ministro degli Esteri cinese, in quello che è il primo faccia a faccia da ottobre, e ha espresso preoccupazione per la posizione di Pechino rispetto alla Russia mentre prosegue il conflitto in Ucraina. “Questo è davvero il momento in cui tutti dobbiamo levarci” per condannare “l’aggressione”, l’invasione russa dell’Ucraina, ha detto Blinken incontrando i giornalisti dopo i colloqui, giudicati “costruttivi”. “Quello che si sente da Pechino è che sostiene di essere neutrale”, ha affermato, parlando di dichiarazioni poco plausibili. “E’ abbastanza difficile essere neutrali quando si tratta di questa aggressione – ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) Più di cinque ore di colloquio tra Antonye Wang Yi. Lo riporta il New York Times. Il segretario di Stato Usa ha incontrato a Bali il ministro degli Esteri cinese, in quello che è il primo faccia a faccia da ottobre, e ha espresso preoccupazione per la posizione di Pechino rispettomentre prosegue il conflitto in. “Questo è davvero il momento in cui tutti dobbiamo levarci” per condannare “l’”, l’invasione russa dell’, ha dettoincontrando i giornalisti dopo i colloqui, giudicati “costruttivi”. “Quello che si sente da Pechino è che sostiene di essere neutrale”, ha affermato, parlando di dichiarazioni poco plausibili. “E’ abbastanza difficile essere neutrali quando si tratta di questa– ...

