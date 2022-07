Serie A: ecco le squadre favorite secondo Buffon (Di sabato 9 luglio 2022) Gigi Buffon, ex bandiera bianconera ha rilasciato un'intervista a La Stampa in merito al prossimo campionato. Queste le parole dell'attuale estremo difensore del Parma, in Serie B:"Vedo Juve e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 9 luglio 2022) Gigi, ex bandiera bianconera ha rilasciato un'intervista a La Stampa in merito al prossimo campionato. Queste le parole dell'attuale estremo difensore del Parma, inB:"Vedo Juve e...

Pubblicità

DiMarzio : Dai video con #ElShaarawy e #Neymar alla Serie B marocchina. Ecco che fine ha fatto Hachim #Mastour. Il racconto di… - Relizzz8 : @SimoneRovera @mennieffe @Pirichello Ecco, qui volevo arrivare. il presente parla di un Di Maria con le stesse part… - occhio_notizie : Ecco le date di inizio, fine e le soste per il #Mondale in #Qatar della prossima #SerieA - bonant_ : @MarcoMacagnino5 Il dubbio sulla Juve è solo fisico, ma se Pogba resiste, è ancora oggi il miglior centrocampista d… - iosonoMG : Devo partire ed andare in un posto dove la minima sarà al massimo 14°. Perlopiù 11°. Ecco: io l’inferno lo immagino… -

Gollini ufficiale alla Fiorentina Pierluigi Gollini torna a giocare in Serie A dopo un'annata molto frustrante al Tottenham di Antonio Conte , nella quale non ha giocato ... Ecco l'annuncio ufficiale pubblicato dalla Viola sul proprio ... Lazio, Maximiano è sempre più vicino. Piace anche Provedel FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in Serie ... Ecco tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO,... Tuttosport Grande Fratello Vip, ecco svelato cosa succederà nella prossima edizione La nuova stagione del Grande Fratello Vip è in arrivo e, mentre aspettiamo, si stanno diffondendo le prime indiscrezioni relative al cast. Ecco cosa aspettarsi nella prossima edizione. Calcio: AS Roma Femminile, ecco gli appuntamenti La squadra si ritroverà per il primo allenamento al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” martedì 12 luglio, senza le giocatrici impegnate con le nazionali per l’Europeo. Il 25 luglio sarà p ... Pierluigi Gollini torna a giocare inA dopo un'annata molto frustrante al Tottenham di Antonio Conte , nella quale non ha giocato ...l'annuncio ufficiale pubblicato dalla Viola sul proprio ...FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Calciomercato Tutti gli acquisti ufficiali in...tutti gli accordi estivi del nostro campionato IL TABELLONE ACQUISTI/CESSIONI - CALCIOMERCATO,... Calciomercato serie C, Novara: ecco Ranieri e Pissardo La nuova stagione del Grande Fratello Vip è in arrivo e, mentre aspettiamo, si stanno diffondendo le prime indiscrezioni relative al cast. Ecco cosa aspettarsi nella prossima edizione.La squadra si ritroverà per il primo allenamento al Centro di preparazione olimpica “Giulio Onesti” martedì 12 luglio, senza le giocatrici impegnate con le nazionali per l’Europeo. Il 25 luglio sarà p ...