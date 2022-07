Roma | 5 - 0 al Trastevere | out Zaniolo

(Di sabato 9 luglio 2022) Buona la prima per ladi José Mourinho. L'amichevole di questo pomeriggio a porte chiuse contro ilsi è conclusa 5 - 0 per i giallorossi che, dopo i primi 45', erano già avanti di due ...

DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - _Carabinieri_ : Una pattuglia di #Carabinieri in servizio a Trastevere #Roma si è accorta delle urla disperate di due genitori: il… - siamo_la_Roma : ?? #Zaniolo, il mistero si infittisce ?? La #Roma parla di lombalgia, ma l'entourage non ne sa nulla ?? Le ultime… - Robert_Zef : RT @ilRomanistaweb: Dopo l’amichevole col Trastevere, alcuni calciatori della Roma hanno raggiunto i tifosi: tra questi Nicolò #Zaniolo ??… - TuttoASRoma24 : Roma, Zaniolo ha saltato l’amichevole con il Trastevere: comunicato il motivo ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma… -

Buona la prima per ladi José Mourinho. L'amichevole di questo pomeriggio a porte chiuse contro ilsi è conclusa 5 - 0 per i giallorossi che, dopo i primi 45', erano già avanti di due gol. Non ha preso ...- Primo testa stagionale dellasuperato, la squadra di José Mourinho ha battuto facilmente ilper 5 - 0, club capitolino che milita in Serie D. Partita blindata all'interno di Trigoria senza tifosi e media, la...ROMA, 09 LUG - Buona la prima per la Roma di José Mourinho. L'amichevole di questo pomeriggio a porte chiuse contro il Trastevere si è conclusa 5-0 per i giallorossi che, dopo i primi 45', erano già a ...Primo test stagionale della squadra di Mourinho: a segno Smalling, El Shaarawy, Shomurodov. Doppietta di Volpato ...