Riesci a farlo? Impossibile, tutti sbagliano tu non indovini (Di sabato 9 luglio 2022) : la particolare sfida che mette alla prova la tua cultura, eccola. Il caldo non ferma di certo la voglia di mettersi alla prova con particolari quiz, test e rompicapi, sempre pronti a stuzzicare il nostro ingegno e tenere allenata la nostra mente. (foto: aforismi.it).Questa volta, la nuova sfida chiama in causa anche la cultura del lettore, poiché consiste nel coniugare un verbo: Riesci a farlo nel modo corretto? Mettiti alla prova e cerca di dare la risposta giusta. Riesci a farlo? Impossibile, tutti sbagliano: tu non indovini oppure Riesci? Il particolare quiz emerso sul web ha questa volta come protagonista la lingua italiana; nel quotidiano ci esprimiamo e pensiamo con la nostra lingua madre, nonostante poi ... Leggi su formatonews (Di sabato 9 luglio 2022) : la particolare sfida che mette alla prova la tua cultura, eccola. Il caldo non ferma di certo la voglia di mettersi alla prova con particolari quiz, test e rompicapi, sempre pronti a stuzzicare il nostro ingegno e tenere allenata la nostra mente. (foto: aforismi.it).Questa volta, la nuova sfida chiama in causa anche la cultura del lettore, poiché consiste nel coniugare un verbo:nel modo corretto? Mettiti alla prova e cerca di dare la risposta giusta.: tu nonoppure? Il particolare quiz emerso sul web ha questa volta come protagonista la lingua italiana; nel quotidiano ci esprimiamo e pensiamo con la nostra lingua madre, nonostante poi ...

