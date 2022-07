Pensioni 2023 | l’editoriale oggi 9 7 | riprendere subito le trattative per la riforma

(Di sabato 9 luglio 2022) Lo stallo che stiamo vivendo riguardo al tema della previdenza ha raggiunto dimensioni non degne di un Paese civile. In pratica dall’invasione Russa in Ucraina non si è mossa foglia su un argomento che interessa milioni di cittadini italiani. Sono oltre cinque mesi che il governo latita e che sta smentendo quelle che erano le promesse alla fine dell’anno scorso quando addirittura paventava un accordo sulleentro aprile 2022.: prossimi mesi fondamentali, le tappe Ci sono stati solamente tra gennaio e febbraio un paio di incontri tecnici ma quando bisognava entrare nel merito della questione con un incontro politico il tutto è naufragato. E la giustificazione della guerra non regge perché, comunque, un governo che ha la responsabilità politica deve decidere, deve essere presente, deve ...

NincoSud : I sindacati @cgilnazionale in testa si diano una svegliata. - scuolainforma : Pensioni 2023: cosa potrebbe accadere senza riforma? Le opzioni possibili - 98cplarsCipri15 : Pensioni, nel 2023 «vecchiaia» a 67 anni: il Covid ha tagliato ... - PMI_it : Riforma Pensioni: le proposte contro le disuguaglianze: Riforma delle Pensioni 2023 al countdown: il CNEL illustra… - plebani_clelia : RT @sara_grimaldi: #Opzione Donna 2023, proroga attesa nella Riforma Pensioni - -

Andare in pensione a 62 anni nelcon la flessibilità da Quota 82 a Quota 87 con condizioni e tagli Non è una novità che i sindacati propendono per una riforma delleche parta dai 62 ...Riforma/ Opzione Donna in proroga Quasi l'unica certezza, ecco perché La questione è che ai fragili che sono in età da lavoro e che lo richiedono bisognerebbe dare la possibilità di ...Ormai parlare di una pensione a partire dai 62 anni di età fa parte del passato. Infatti questa è l'età con cui i lavoratori sono potuti uscire in ...Tra le misure che il governo di Macron vuole approvare c'è un nuovo assegno alimentare, continuando a proteggere i prezzi di luce e gas ...