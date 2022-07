Pd: Zingaretti, 'Conte non è più punto riferimento dei progressisti' (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Conte punto di riferimento dei progressisti? "Lo dissi in un momento particolare: all'indomani dell'elezione di Conte a premier di una nuova alleanza", ma "che ora sia punto di riferimento, mi pare una cosa superata. Un dato di fatto, non un giudizio". Così l'ex segretario Pd, Nicola Zingaretti, ieri a Metropolis su Repubblica.it come riportato oggi da La Stampa e Repubblica. "Chi è Conte oggi? E' il leader di un partito in grande difficoltà". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Roma, 9 lug. (Adnkronos) -didei? "Lo dissi in un momento particolare: all'indomani dell'elezione dia premier di una nuova alleanza", ma "che ora siadi, mi pare una cosa superata. Un dato di fatto, non un giudizio". Così l'ex segretario Pd, Nicola, ieri a Metropolis su Repubblica.it come riportato oggi da La Stampa e Repubblica. "Chi èoggi? E' il leader di un partito in grande difficoltà".

