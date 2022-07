Napoli, è arrivato Giuntoli a Dimaro: colloquio in campo con Spalletti (Di sabato 9 luglio 2022) Inizia ufficialmente la stagione del Napoli. Azzurri in ritiro a Dimaro da ieri e questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento.... Leggi su calciomercato (Di sabato 9 luglio 2022) Inizia ufficialmente la stagione del. Azzurri in ritiro ada ieri e questa mattina sono scesi inper il primo allenamento....

Pubblicità

Renato74321072 : RT @PeppeAnnarumma: #Napoli arrivato a #Dimaro ? Tifosi entusiasti per #Kvaratskhelia ???? - bottis1926FNVPN : @SpudFNVPN voglio esprimere un mio pensiero france, sono arrivato alla conclusione che alla fin fine non me ne fott… - immadeangelis : @rep_napoli Amministrazione comunale non pervenuta. Dopo De Magistris e la sua fallimentare gestione è arrivato uno… - angianna78 : @gabriele9898 @1926_cri Mica è una garanzia come Koulibaly quando è arrivato a Napoli... - lucaberto721 : @virgini22338959 @FBiasin Chi è arrivato a Roma Napoli Firenze del calibro di Lukaku, pogba, di Maria & co.? Razzis… -