Maximiano Lazio, intesa per il trasferimento: le cifre dell’affare (Di sabato 9 luglio 2022) Maximiano Lazio, accordo raggiunto per il portiere. Ecco cifre per il trasferimento al club biancoceleste Nuovo acquisto per la Lazio di Sarri, protagonista del mercato in questo inizio luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe stata infatti stata trovata la quadra tra Granada ee biancocelesti per il passaggio del portiere Luis Maximiano a Roma. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà l’estremo difensore in biancoceleste per 10 milioni di euro più bonus. Il portiere è atteso nella Capitale nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 luglio 2022), accordo raggiunto per il portiere. Eccoper ilal club biancoceleste Nuovo acquisto per ladi Sarri, protagonista del mercato in questo inizio luglio. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe stata infatti stata trovata la quadra tra Granada ee biancocelesti per il passaggio del portiere Luisa Roma. Si stanno definendo gli ultimi dettagli dell’operazione che porterà l’estremo difensore in biancoceleste per 10 milioni di euro più bonus. Il portiere è atteso nella Capitale nei prossimi giorni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | In chiusura la trattativa per #Maximiano: le cifre - AlfredoPedulla : Il tweet di lunedì alle 00,29: Casale ? Romagnoli ? ora #Maximiano, poi #Provedel, aspettando #Ilic per una #Lazio… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialSSLazio, non solo #Maximiano: per la porta si pensa anche a #Provedel dello @acspezia - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: #CalcioMercato Lazio portieri: Maximiano e Provedel per Sarri - take_to_news : Lazio goalkeepers: Maximiano and Provedel for Sarri -