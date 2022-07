Marmolada | attese prime analisi scientifiche dei Ris Lutto cittadino in Val di Fassa

(Di sabato 9 luglio 2022) Quella di oggi è una giornata diin tutti i Comuni della Val di, a quasi una settimana dalla tragedia della. "Ringrazio le amministrazioni e le comunità locali per la vicinanza e la sensibilità che ci hanno dimostrato in questi giorni", dice il sindaco di Canazei, Giovanni Bernard. Proseguono intanto le ricerche. Nessuna novità sul fronte dei riconoscimenti delle vittime, in attesa dei primi risultati dellecondotte dai Ris di Parma che potrebbero arrivare già oggi.

Proseguono le attività di ricerca via terra e con l'ausilio dei droni – Ma il lutto dovrebbe riguardare tutto il Trentino > Le attività di ricerca delle persone reclamate dalle famiglie sono proseguit ...Le attività di ricerca delle persone reclamate dalle famiglie sono proseguite nella giornata odierna sulla Marmolada, secondo le stesse modalità della giornata di ieri. Gli operatori da terra con due ...