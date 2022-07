LIVE – Spalletti in conferenza: “Kvaratskhelia e Olivera l’hanno fatto per essere qui in ritiro” (Di sabato 9 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE Comincia la conferenza stampa Quest’oggi ha avuto inizio la stagione del Napoli, che nella serata di ieri ha raggiunto Dimaro per il primo dei due ritiri in programma in questa fase di pre-campionato. Doppia seduta di allenamento, nella mattinata e nel pomeriggio, agli ordini di mister Luciano Spalletti, che stasera è protagonista della prima conferenza stampa di stagione. Un’occasione per avere un quadro della situazione sulle primissime sensazioni in queste prime ore di ritiro, oltre che chiarimenti sulle strategie di mercato del club azzurro. Particolare attenzione è riposta nel mercato in uscita, con un nome su tutti che la fa da padrona: Kalidou Koulibaly. Il suo rinnovo di contratto è l’argomento più caldo e delicato di queste settimane, con le parti che ancora non hanno ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 9 luglio 2022) PREMI F5 PER AGGIORNARE Comincia lastampa Quest’oggi ha avuto inizio la stagione del Napoli, che nella serata di ieri ha raggiunto Dimaro per il primo dei due ritiri in programma in questa fase di pre-campionato. Doppia seduta di allenamento, nella mattinata e nel pomeriggio, agli ordini di mister Luciano, che stasera è protagonista della primastampa di stagione. Un’occasione per avere un quadro della situazione sulle primissime sensazioni in queste prime ore di, oltre che chiarimenti sulle strategie di mercato del club azzurro. Particolare attenzione è riposta nel mercato in uscita, con un nome su tutti che la fa da padrona: Kalidou Koulibaly. Il suo rinnovo di contratto è l’argomento più caldo e delicato di queste settimane, con le parti che ancora non hanno ...

Luciano Spalletti in conferenza stampa (LIVE)

Le parole del tecnico del Napoli nella prima conferenza stampa della stagione, dal ritiro estivo di Dimaro

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, parla in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, una sorta di presentazione del Napoli della prossima stagione, oltre che l'occasione per fare il punto della situazione su quanto sta ...

Il Mattino da Dimaro, Claudia Mercurio tra i tifosi dopo il primo allenamento

Dopo l'arrivo nella serata di ieri e il primo contatto con Dimaro, il Napoli di Luciano Spalletti scende finalmente in campo: gli azzurri hanno fatto il loro ingresso in campo questa ...