L’arte di Firenze in forma inclusiva e partecipata: visite ai musei e passeggiate per tutti (Di sabato 9 luglio 2022) Avvicinarsi al patrimonio culturale fiorentino e apprezzarne i capolavori in forma inclusiva e partecipata. E’ quanto accade a Firenze grazie a un programma di visite speciali con interprete Lis, rivolto a persone sorde e ipoudenti, e appuntamenti polisensoriali rivolti alle persone cieche e ipovedenti con i loro accompagnatori. L’iniziativa, a partire dall’estate 2020, è promossa dai musei Civici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi, Murate Art District e Mus.e. Si parte con una visita alla mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi, centrata sull’artista Oscar Ghiglia, grande artista italiano del Novecento, di radice eminentemente toscana e pure profondamente legato alle vicende artistiche europee del suo tempo. L’appuntamento è per sabato 9 luglio (ore 16,30) per sordi e ipoudenti con ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 9 luglio 2022) Avvicinarsi al patrimonio culturale fiorentino e apprezzarne i capolavori in. E’ quanto accade agrazie a un programma dispeciali con interprete Lis, rivolto a persone sorde e ipoudenti, e appuntamenti polisensoriali rivolti alle persone cieche e ipovedenti con i loro accompagnatori. L’iniziativa, a partire dall’estate 2020, è promossa daiCivici Fiorentini, Palazzo Medici Riccardi, Murate Art District e Mus.e. Si parte con una visita alla mostra in corso a Palazzo Medici Riccardi, centrata sull’artista Oscar Ghiglia, grande artista italiano del Novecento, di radice eminentemente toscana e pure profondamente legato alle vicende artistiche europee del suo tempo. L’appuntamento è per sabato 9 luglio (ore 16,30) per sordi e ipoudenti con ...

Pubblicità

Luce_news : L’arte di Firenze in forma inclusiva e partecipata: visite ai musei e passeggiate per tutti - Emanuel46201818 : RT @stefanopatera: Firenze Arrivai a Firenze, il cuore mi batteva, in attesa di visitare l’arte, l’architettura di valore. #LAttimo #S… - joricherubini : «Hypermaremma», l’#arte contemporanea si adegua al territorio e lo valorizza #art -