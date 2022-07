Koulibaly, l'ultimo baluardo del Sud (Di sabato 9 luglio 2022) Praticamente, e quasi senza che nessuno se ne sia accorto, dentro la figura imponente di Kalidou Koulibaly non c'è racchiuso semplicemente un calciatore ma si nasconde un Molok, l'ultimo dio in grado ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 luglio 2022) Praticamente, e quasi senza che nessuno se ne sia accorto, dentro la figura imponente di Kalidounon c'è racchiuso semplicemente un calciatore ma si nasconde un Molok, l'dio in grado ...

Pubblicità

Salvato95551627 : RT @Napoli_Report: #DeLaurentiis è furioso con #Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal #Napoli per #Koulibaly: rifiuta… - AntonioAvitabi4 : RT @Napoli_Report: #DeLaurentiis è furioso con #Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal #Napoli per #Koulibaly: rifiuta… - FiliFuli : RT @Napoli_Report: #DeLaurentiis è furioso con #Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal #Napoli per #Koulibaly: rifiuta… - AleAuz86 : Quindi il Napoli ha aspettato l'ultimo anno per offrire a Koulibaly 6mln di euro all'anno. Ma solo quei carnacotta… - Cucciolina96251 : RT @Napoli_Report: #DeLaurentiis è furioso con #Ramadani per il secco no alla proposta di rinnovo fatta dal #Napoli per #Koulibaly: rifiuta… -