GUIDA TV 9 LUGLIO 2022: SABATO CON THE VOICE SENIOR, TU SI QUE VALES, IL GIALLO DI RAI2 (Di sabato 9 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: The VOICE SENIOR (R) – Talent Show RAI2 ore 21.20: Legami Mortali 1°Tv – Film-Tv Rai3 ore 21.20: Ei Fu: Napoleone Bonaparte – Cultura Rete4 ore 21.30: Il Bisbetico Domato – Film Canale5 ore 21.30: Tu Sì Que VALES (R) Fine – Talent Show Italia1 ore 21.20: Transformers 4 – Film La7 ore 21.15: Schegge di Paura – Film Tv8 ore 21.30: Grantchester – Serie-Tv Nove ore 21.40: Il Delitto di Perugia – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.15: Ciao Maschio – Talk Show RAI2 ore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.05: Tg3 – Notiziario Rete4 ore 23.50: Vieni Avanti Cretino – Film Canale5 ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 9 luglio 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! I PROGRAMMI DI PRIMA SERATA Rai1 ore 21.25: The(R) – Talent Showore 21.20: Legami Mortali 1°Tv – Film-Tv Rai3 ore 21.20: Ei Fu: Napoleone Bonaparte – Cultura Rete4 ore 21.30: Il Bisbetico Domato – Film Canale5 ore 21.30: Tu Sì Que(R) Fine – Talent Show Italia1 ore 21.20: Transformers 4 – Film La7 ore 21.15: Schegge di Paura – Film Tv8 ore 21.30: Grantchester – Serie-Tv Nove ore 21.40: Il Delitto di Perugia – Inchieste I PROGRAMMI DI SECONDA/TERZA SERATA Rai1 ore 00.15: Ciao Maschio – Talk Showore 23.00: Tg2 Dossier – Rubrica Rai3 ore 23.05: Tg3 – Notiziario Rete4 ore 23.50: Vieni Avanti Cretino – Film Canale5 ...

