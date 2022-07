Forte scossa di terremoto, ansia tra i cittadini: trema tutto (Di sabato 9 luglio 2022) Una Forte scossa di terremoto è tornata a farsi sentire nelle regioni del Nord. Un evento che ha messo in stato di agitazione molti cittadini. Un altro fenomeno sismico si è verificato all’improvviso ed ha fatto temere il paggio alla popolazione. La scossa è stata registrato intorno all’ora di pranzo in Germania. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.0 secondo la scala Richter. fonte foto: AdpbeStockL'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di sabato 9 luglio 2022) Unadiè tornata a farsi sentire nelle regioni del Nord. Un evento che ha messo in stato di agitazione molti. Un altro fenomeno sismico si è verificato all’improvviso ed ha fatto temere il paggio alla popolazione. Laè stata registrato intorno all’ora di pranzo in Germania. Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.0 secondo la scala Richter. fonte foto: AdpbeStockL'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it.

