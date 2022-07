Fano, un padre annega mentre fa il bagno. Il figlio di 8 anni disperso in mare (Di sabato 9 luglio 2022) Un bambino di otto anni risulta disperso in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano in provincia di Pesaro-Urbino. Il padre è morto mentre stava facendo il bagno. Il fratello di 13 anni è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Questa mattina, intorno alle 7.30, padre, madre e due figli sono scesi in spiaggia. Il genitore e i due ragazzi sono andati in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva. È stata la mamma a dare l’allarme. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini, che sono riusciti a portare a riva l’uomo e il ragazzino più grande. Secondo una prima ricostruzione i tre bagnanti erano nei ... Leggi su open.online (Di sabato 9 luglio 2022) Un bambino di ottorisultainnella spiaggia di Gimarra ain provincia di Pesaro-Urbino. Ilè mortostava facendo il. Il fratello di 13è stato trasportato con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona. Questa mattina, intorno alle 7.30,, madre e due figli sono scesi in spiaggia. Il genitore e i due ragazzi sono andati in acqua, ma sono stati travolti dalle onde alte e dalla forte corrente, senza riuscire a tornare a riva. È stata la mamma a dare l’allarme. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini, che sono riusciti a portare a riva l’uomo e il ragazzino più grande. Secondo una prima ricostruzione i tre bagnanti erano nei ...

Pubblicità

Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Fano, padre annega in mare: un figlio disperso, l'altro in ospedale #vigilidelfuoco #guardiacostiera #fano #capitaner… - tusciaweb : Padre muore annegato: disperso il figlio di 8 anni e l’altro in ospedale Fano - Padre muore annegato: disperso il… - gazzettaparma : Ragazzino ricoverato ha 13 anni e l'altro 8 anni - nuova_venezia : Fano, padre annega in mare: un figlio disperso e l'altro in ospedale - il_piccolo : Fano, padre annega in mare: un figlio disperso e l'altro in ospedale -