Fano, padre muore in mare, un figlio disperso e l'altro in ospedale. La tragedia è avvenuta sabato mattina alla spiaggia di Gimarra (Di sabato 9 luglio 2022) Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare nella spiaggia di Gimarra a Fano (provincia di Pesaro Urbino). Assieme a lui in acqua c'erano anche i due figli: uno di 13 anni che è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona mentre l'altro, di otto anni, risulta disperso. I primi soccorsi sono arrivati dai gestori degli stabilimenti balneari e dai bagnini che sono riusciti a portare a riva il corpo dell'uomo e il ragazzino più grande sopravvissuto. Nella zona sono arrivati anche mezzi navali e aerei della Capitaneria di porto e Guardia Costiera, oltre ai Nuclei sub di Vigili del fuoco e Guardia Costiera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

