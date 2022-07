Facebook, WhatsApp e Instagram potrebbero abbandonarci per tutta l’estate a causa di una diatriba legale (Di sabato 9 luglio 2022) Un’estate senza Facebook e Instagram, un incubo per moltissimi, un sollievo forse per altri. In ogni caso, questo è lo scenario che potrebbe palesarsi in Unione Europea, a seguito di un problema burocratico e normativo, sollevato dall’autorità di regolamentazione della privacy irlandese. Mark Zuckerberg, 9/7/2022 – Computermagazine.itA svelare la notizia è il sito Hwupgrade.it, che ricorda quanto accaduto nel 2020, quando la Corte di giustizia europea annullò un precedente accordo fra l’Ue e gli Stati Uniti, il cosiddetto Privacy Shield, per via delle presunte accuse di sorveglianza da parte degli USA. Il Privacy Shield permetteva di regolare gli scambi di dati personali ai fini commerciali fra il Vecchio Continente e appunto il Nord America, e dopo che l’accordo è stato annullato, è divenuto più difficile l’uso di uno strumento legale ... Leggi su computermagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Un’estate senza, un incubo per moltissimi, un sollievo forse per altri. In ogni caso, questo è lo scenario che potrebbe palesarsi in Unione Europea, a seguito di un problema burocratico e normativo, sollevato dall’autorità di regolamentazione della privacy irlandese. Mark Zuckerberg, 9/7/2022 – Computermagazine.itA svelare la notizia è il sito Hwupgrade.it, che ricorda quanto accaduto nel 2020, quando la Corte di giustizia europea annullò un precedente accordo fra l’Ue e gli Stati Uniti, il cosiddetto Privacy Shield, per via delle presunte accuse di sorveglianza da parte degli USA. Il Privacy Shield permetteva di regolare gli scambi di dati personali ai fini commerciali fra il Vecchio Continente e appunto il Nord America, e dopo che l’accordo è stato annullato, è divenuto più difficile l’uso di uno strumento...

Pubblicità

blogfix24 : RT @Heart_Hamal: I 7 peccati che danneggiano una relazione: 1. Sfiducia. 2. Orgoglio. 3. Gelosia. 4. Twitter. 5. Instagram. 6. Facebo… - perini_a : Integrazione Facebook e WhatsApp - _sasaprova : RT @twcitalia: ?? #DPO europei riprendono l'offensiva contro #BigTech per l’enforcement della #GDPR rishio blocco di Facebook (https://t.c… - gabrielepx : Io spero vivamente che vengano bloccati Facebook e Instagram e magari anche WhatsApp. In piena estate vedresmmo i p… - RealSalesAdvice : RT @twcitalia: ?? #DPO europei riprendono l'offensiva contro #BigTech per l’enforcement della #GDPR rishio blocco di Facebook (https://t.c… -