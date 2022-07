F 1 | GP Austria - Libere 2 | Sainz e Leclerc davanti a Verstappen

(Di sabato 9 luglio 2022) Nella seconda sessione di provea Spielberg, quella che precede la Sprint Race di oggi, la Ferrari ha piazzato due vetturea tutti. Il vincitore di Silverstone, Carlos, ha ottenuto il giro più veloce fermando il cronometro sull'1:08.610. Alle sue spalle, di soli 50 millesimi di secondo, il compagno di squadra Charles. Terzo Maxcon la Red Bull. Equilibrio tra Red Bull e Ferrari.I tempi, in realtà, contano relativamente in questa occasione. Ciò che è davvero importante è il passo mostrato nei long rung: Maxha tenuto un ottimo ritmo con le gomme Soft, ma entrambe le Ferrari sono lì a giocarsela. Dalle prove di oggi è emerso che proprio la Soft - la gomma rossa - sembra essere quella più indicata per i 24 giri della gara Sprint di oggi ...

Due rosse davanti a tutti nelle2 d'che precedono la gara sprint (alle 16.30). Carlos Sainz e Charles Leclerc i più veloci con le Ferrari che corrono con il Cavallino Rampante stampato sulle livree nella versione in ...Intervistato da Mara Sangiorgio durante la seconda sessione divalide per il GP d', 11° prova del mondiale 2022 di F1, Mario Isola ha parlato delle possibili scelte in termini di mescole per la Sprint di questo pomeriggio, evidenziando come la soft, ...In Austria Sainz chiude davanti a Leclerc e Verstappen le Prove Libere 2: l'olandese rimane il favorito sul passo gara ...Sainz il più veloce, poi Leclerc che onorano i 90 anni dello storico simbolo Terzo tempo per Verstappen. Alle 16,30 la sprint race ...