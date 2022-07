Diego Granese | sorpresa sui social | video virale in pochi minuti

(Di sabato 9 luglio 2022)scatenato su Tik Tok, unininsieme a 4 ragazze Imprenditore. Che ha avuto una storia con l’ex di Brosio, Maria Laura De Vitis, e che shista volando su Tik Tok. Praticamente,– che vive tra Roma e Dubai – pubblica l’ultimocon con Alessandra Gilioli, Elena Nicole Pasqualotti, Stephanie Bellarte e Gemma Lenoci. Tutto diventa. Le musiche, Tik Tok, la Rete: inssimo tempo – inutile negarlo – quelriceve un botto di visualizzazioni. Ilviene girato in piscina, maresta in maglietta. Tra i commenti spunta pure quello di Steven Basalari, idolo di Tik Tok con decine ...

Pubblicità

tempoweb : Diego #Granese impazzito su #TikTok: il video virale con le #influencer #social #9luglio #iltempoquotidiano… -

La mia città NEWS

... si discuterà di Pasolini oltre gli stereotipi con Alberto, autore di Pasolini. L'... mentre alle 19.45 in largo Barbuti ci saràDe Silva , autore di Sono felice, dove ho sbagliato (...Al momento, la donna dovrebbe essere single anche se è stata recentemente paparazzata conNoi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Imprenditore. Famoso in tv per una storia lampo con l’ex di Brosio, Maria Laura De Vitis, che ha partecipato all’Isola dei famlsi. Oggi ...