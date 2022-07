Calciomercato Serie A, LIVE: le ultime news e tutte le trattative di oggi (Di sabato 9 luglio 2022) tutte le trattative di oggi (9 luglio) e le ultime news sul Calciomercato delle grandi di Serie A. Scoop ed esclusive: acquisti e cessioni. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 luglio 2022)ledi(9 luglio) e lesuldelle grandi diA. Scoop ed esclusive: acquisti e cessioni.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | @TorinoFC_1906, fatta per #Radonjic dal #Marsiglia. Giocatore in partenza per visite e firma ?? - Gazzetta_it : Derby per #Dybala: all'Inter serve tempo e il Milan... #calciomercato - DiMarzio : #SerieB, #Calciomercato | #Venezia, #Nani proseguirà la sua carriera al Melbourne Victory - fantapiu3 : La #Fiorentina punta su #Gollini in porta, chi di voi ci punterà in sede d'asta? #fantacalcio #seriea #campionato… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Cagliari, Pavoletti: “Questa terra merita la Serie A. Sulle difficoltà dico questo” -