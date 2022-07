Basket | Darvin Ham | ' ho un piano per far rifiorire Westbrook ai Lakers'

(Di sabato 9 luglio 2022) Los Angeles, 9 lug. -(Adnkronos) - Anche se la trattativa per portare Kyrie Irving a Los Angeles non sembra così lontana dalla conclusione, c'è almeno una persona aiche sta ancora pianificando il futuro con Russellin squadra. È il caso del nuovo allenatore gialloviolaHam, che dopo le belle parole spese peralla sua conferenza stampa di presentazione, ha rincarato la dose parlandone in termini entusiastici in una lunga intervista con Marc Spears di Andscape. "Tutti lo stanno sottovalutando prematuramente. Ho avuto delle grandi interazioni con Russ, di persona, a cena, al telefono, coni messaggi. Io amo Russell, la sua mentalità, il suo approccio. Si prende un sacco di odio per essere uno che ha fatto tutto quello che ha fatto in questa lega". Ma oltre ...

