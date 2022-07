"Anche a me piacciono le belle ragazze, ma...": Roberto Castelli indigna Irene Tinagli | Video (Di sabato 9 luglio 2022) "A me piacciono un sacco di cose, Anche le belle ragazze". Roberto Castelli, ex ministro della Lega, è scatenato e "indigna" Irene Tinagli, ospite insieme a lui di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7. Si parla di Ius Scholae e Parenzo incalza: "Dire che dopo un ciclo di studi, 5 o 8 anni, si dà la cittadinanza a i figli di immigrati dovrebbe piacerle, è la stessa cosa che diceva la Lega di 20 anni fa. Integriamo, insegniamo la nostra cultura e le nostre tradizioni, poi facciamoli diventare italiani". "A me piacciono un sacco di cose, caro Parenzo - replica Castelli -, mi piacciono Anche le belle ragazze ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) "A meun sacco di cose,le"., ex ministro della Lega, è scatenato e ", ospite insieme a lui di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda, su La7. Si parla di Ius Scholae e Parenzo incalza: "Dire che dopo un ciclo di studi, 5 o 8 anni, si dà la cittadinanza a i figli di immigrati dovrebbe piacerle, è la stessa cosa che diceva la Lega di 20 anni fa. Integriamo, insegniamo la nostra cultura e le nostre tradizioni, poi facciamoli diventare italiani". "A meun sacco di cose, caro Parenzo - replica-, mile...

