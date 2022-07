WWE | Naomi pubblica un particolare tweet mentre le voci sul suo licenziamento si moltiplicano

(Di venerdì 8 luglio 2022) Sono passati quasi due mesi da quando Sasha Banks ehanno abbandonato una puntata di “WWE Monday Night Raw”, dando inizio a una serie di azioni che hanno incluso sospensioni, dichiarazioni pubbliche da parte della WWE su come Banks eabbiano “deluso i fan” e la rinuncia ai WWE Women’s Tag Team Championships per un torneo che, al momento, non è ancora in programma. Di recente, però, le speculazioni hanno riguardato lo status della Banks e dinella WWE, con nuovi rapporti che affermano che il duo non è più presente nel roster interno della WWE. Qualunque cosa stia accadendo, Banks estanno facendo finta di niente, anche se non sono del tutto tranquille. Ne è un esempio la nota cheha postato su Twitter venerdì pomeriggio, con un messaggio molto specifico. ...

