Wimbledon, Djokovic ottiene l'ottava finale. Norrie battuto in 4 set (Di venerdì 8 luglio 2022) Novak Djokovic ha raggiunto la finale di Wimbledon grazie alla vittoria su Cameron Norrie . Il numero 1 del tabellone dei Championships ha rimontato il britannico (tds 9) dopo una falsa partenza e si ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 8 luglio 2022) Novakha raggiunto ladigrazie alla vittoria su Cameron. Il numero 1 del tabellone dei Championships ha rimontato il britannico (tds 9) dopo una falsa partenza e si ...

FBiasin : Da riguardare 2884488282834 volte. #Sinner #Djokovic - fattoquotidiano : Novak Djokovic inala una sostanza “sospetta” a Wimbledon. I tifosi: “Cosa c’è nella bottiglia?” – VIDEO - WeAreTennisITA : FINALE NUMERO ?? Un primo set giocato con sufficienza, poi un assolo magistrale: Novak Djokovic batte Cameron Norrie… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Un'altra finale di Wimbledon per Novak Djokovic: il serbo ha battuto in semifinale il britannico Cameron Norrie in quattr… - penelopeblondie : RT @siufille: Io dopo due anni così proprio non me la meritavo una finale Djokovic-Kyrgios. (Sky ridammi i miei soldi.) #Wimbledon -