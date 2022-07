Weekend di bel tempo: temperature sempre sopra le medie, ma afa in diminuzione (Di venerdì 8 luglio 2022) Proseguono le condizioni di tempo stabile sulla nostra regione a causa di un’ampia area di alta pressione stazionaria sull’Europa centro-occidentale. Le temperature si manterranno sopra le medie del periodo, ma con caldo un po’ più gradevole e afa in generale diminuzione per correnti più secche dai quadranti nord-orientali: queste le previsioni per i prossimi tre giorni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Simone Budelli. Venerdì 8 luglio 2022 tempo Previsto: Bel tempo ovunque.temperature: Minime in lieve calo (17/20°C), massime stazionarie o in lieve calo (31/34°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti moderati da nord. Sabato 9 luglio 2022 tempo Previsto: Cielo poco nuvoloso o al più velato ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 8 luglio 2022) Proseguono le condizioni distabile sulla nostra regione a causa di un’ampia area di alta pressione stazionaria sull’Europa centro-occidentale. Lesi manterrannoledel periodo, ma con caldo un po’ più gradevole e afa in generaleper correnti più secche dai quadranti nord-orientali: queste le previsioni per i prossimi tre giorni del Centro Meteo Lombardo, a cura di Simone Budelli. Venerdì 8 luglio 2022Previsto: Belovunque.: Minime in lieve calo (17/20°C), massime stazionarie o in lieve calo (31/34°C).Venti: In pianura venti deboli o moderati di direzione variabile, in quota venti moderati da nord. Sabato 9 luglio 2022Previsto: Cielo poco nuvoloso o al più velato ...

