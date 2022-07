**Ucraina: ministro Politiche Informative, 'stile Zelensky chiaro ed efficace, va dritto al punto'** (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Lo stile comunicativo del presidente dell'Ucraina Zelensky "è diretto, semplice ed efficace: lo si può chiamare 'straigh forward' (lineare, ndr) e questo, durante la guerra, per noi è decisamente un vantaggio". A dirlo in un'intervista con l'Adnkronos è il ministro ucraino per la Cultura e le Politiche Informative Oleksandr Tkachenko che, analizzando pregi e difetti del suo Paese nella comunicazione durante il conflitto con la Russia, parte proprio dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "La modalità di Zelensky non è cambiata con l'inizio della guerra su vasta scala. Il presidente ha sempre comunicato così, direttamente, anche sui canale Youtube -spiega Tkachenko- La sua tattica comunicativa è efficace, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - Locomunicativo del presidente dell'Ucraina"è diretto, semplice ed: lo si può chiamare 'straigh forward' (lineare, ndr) e questo, durante la guerra, per noi è decisamente un vantaggio". A dirlo in un'intervista con l'Adnkronos è ilucraino per la Cultura e leOleksandr Tkachenko che, analizzando pregi e difetti del suo Paese nella comunicazione durante il conflitto con la Russia, parte proprio dal presidente ucraino Volodymyr. "La modalità dinon è cambiata con l'inizio della guerra su vasta scala. Il presidente ha sempre comunicato così, direttamente, anche sui canale Youtube -spiega Tkachenko- La sua tattica comunicativa è, ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha abbandonato una sessione del G20 mentre la sua controparte tedesca,… - sole24ore : ?? La #Russia è pronta a colloqui con i ministri degli Esteri turco e ucraino sulla questione del #grano ucraino: lo… - fattoquotidiano : Alcune delle armi che l’ Occidente sta inviando in Ucraina sono finite sul mercato nero dei conflitti in Medio Orie… - aranciaverde : RT @ultimenotizie: Il ministro degli Esteri russo #Lavrov ha lasciato in anticipo il #G20 dopo aver detto ai suoi omologhi che l'invasione… - DanielaVecchi5 : RT @andreacantelmo8: Il ministro degli Esteri russo Serghei #Lavrov ha abbandonato una sessione del #G20 mentre la sua omolga tedesca, Anna… -