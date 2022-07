Tale e Quale Show 2022, tra i tanti ex gieffini che hanno inviato i provini al momento nel cast ne entra solo una: ecco chi (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta iniziando a prendere forma il cast della prossima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti in onda a partire da venerdì 16 settembre come sempre su Rai Uno. Molte le indiscrezioni trapelate in merito ai concorrenti che si andranno a sfidare a suon di performance canore in uno degli Show più apprezzati della rete ammiraglia. Anche quest’anno la produzione potrebbe andare ad attingere fra i Vipponi dell’ultima edizione del Gf Vip 6. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Katia Ricciarelli, degli attori Davide Silvestri e Alex Belli e delle tre sorelle Selassié. Nel mirino della produzione anche Patrizia Pellegrino, rimasta solo pochissime settimane nella Casa di Cinecittà. Stando a una notizia trapelata da TvBlog.it, al momento ... Leggi su isaechia (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta iniziando a prendere forma ildella prossima edizione di, il programma condotto da Carlo Conti in onda a partire da venerdì 16 settembre come sempre su Rai Uno. Molte le indiscrezioni trapelate in merito ai concorrenti che si andranno a sfidare a suon di performance canore in uno deglipiù apprezzati della rete ammiraglia. Anche quest’anno la produzione potrebbe andare ad attingere fra i Vipponi dell’ultima edizione del Gf Vip 6. Nei giorni scorsi si erano fatti i nomi di Katia Ricciarelli, degli attori Davide Silvestri e Alex Belli e delle tre sorelle Selassié. Nel mirino della produzione anche Patrizia Pellegrino, rimastapochissime settimane nella Casa di Cinecittà. Stando a una notizia trapelata da TvBlog.it, al...

Morphea0806 : Ma sono l' unica che aspetta le conferme ufficiali e non si accontenta di 'articoli' o 'blog' per disperarsi come s… - SamTonellato : io in qualche modo necessito di rivedere le princess in tv e nulla sto infuriato che sto solo aspettando di scoprir… - Honolul62444404 : Ma una bella tendenza chiedendo le sorelle a tale e quale show taggando l'intero mondo Rai? Dobbiamo farci sentire… - repelloidiotas : Raga comunque il post del karma non era per tale e quale. #jeru - memole32764107 : hanno preso la marini a tale e quale ??????? #jeru -