Shinzo Abe | chi era il premier di ferro nemico di Cina e Sud Corea

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - giuliapompili : Fumio Kishida, attuale primo ministro, sta parlando ora alla stampa. Deve fermarsi spesso per parlare. Tira su col… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - msn_italia : Giappone, l'attentato poi le trasfusioni: morto Shinzo Abe - vicgri2 : RT @limesonline: ???? Non si può comprendere il Giappone contemporaneo senza conoscere idee e azioni dell'ex primo ministro #ShinzoAbe, ucci… -

AGI - Yamagami Tetsuya, l'attentatore dell'ex primo ministro giapponese,, ha affermato di non avere sparato all'ex premier per motivi politici. Lo ha dichiarato la polizia della prefettura di Nara, vicino a Osaka, che ha arrestato il 41enne.è stato ucciso ...E' stato il primo ministro in carica più longevo del Giappone. Storiche le sue politiche economiche e non apprezzata da tutti la sua retorica ...L’ex premier giapponese Shinzo Abe è morto in ospedale in seguito a due colpi di arma da fuoco, che l’hanno raggiunto mentre teneva un comizio elettorale a Nara alle 11:30 (orario giapponese), in ...L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto dopo essere stato colpito da un proiettile durante un evento elettorale, hanno riferito l'emittente pubblica NHK e l'agenzia di stampa Jiji. "Secondo ...