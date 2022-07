Sassuolo | i tifosi a Berardi «Vai a Torino?» | la risposta è abbastanza eloquente – VIDEO

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha iniziato il ritiro in questi giorni e nella giornata odiernasi è fermato a firmare autografi. Igli hanno chiesto della Juve e lui ha risposto con una smorfia Ilha iniziato il ritiro in questi giorni e nella giornata odiernasi è fermato a firmare autografi. Poi il siparietto con ipresenti. «Vai alla Juve?» e lacon una smorfia da parte dell’esterno neroverde aiche gli hanno rubato uno scatto e qualche autografo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Siparietto tra i tifosi del #Sassuolo e #Berardi ???? - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo: «Vai a Torino?». Lui reagisce così – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - gilnar76 : Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo: «Vai a Torino?». Lui reagisce così – VIDEO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - Vincenzo140893 : RT @junews24com: Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo: «Vai a Torino?». Lui reagisce così - VIDEO - - junews24com : Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo: «Vai a Torino?». Lui reagisce così - VIDEO - -

Juventus News 24

gli hanno chiesto della Juve e lui ha risposto con una smorfia Ilha iniziato il ritiro in questi giorni e nella giornata odierna Berardi si è fermato a firmare autografi. Poi ......gli occhi sul trequartista serbo Filip Djuricic che si è svincolato a parametro zero dal. ... Il colpo però che sognano iè quello dell'esterno offensivo Riccardo Orsolini del Bologna, ... Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo: «Vai a Torino». Lui reagisce così Berardi Juve, i tifosi del Sassuolo hanno chiesto all’attaccante di un possibile trasferimento. La sua reazione Iniziati i ritiri di gran parte delle squadre di Serie A, tra cui anche quello del Sassu ...Il Sassuolo ha iniziato il ritiro in questi giorni e nella giornata odierna Berardi si è fermato a firmare autografi. I tifosi gli hanno chiesto della Juve e lui ha risposto con una smorfia Il Sassuol ...