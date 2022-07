Putin: “L’Occidente provi a batterci, Ucraina? Non ho nemmeno iniziato” (Di venerdì 8 luglio 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin ha incontrato ieri i vertici politici alla Duma, tuonando contro L’Occidente e promettendo un’escalation. “Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio, ma non rifiutiamo i colloqui di pace” ha affermato sinteticamente Putin, dichiarando una complessa ambivalenza di posizione, tra il bellicoso e il diplomatico. Ma i toni non si abbassano, anzi. Promette quasi esplicitamente un inasprirsi delle condizioni belliche in Ucraina, dove a modesti successi si sono alternate cocenti sconfitte. “Tuttavia coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi“, continuando contro un generico “Occidente” concretizzato in UE e USA. Vuole comunicare strenuità e resistenza, ma conferma tacitamente la valenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Il presidente della Federazione Russa Vladimirha incontrato ieri i vertici politici alla Duma, tuonando controe promettendo un’escalation. “Non abbiamo ancoraa fare sul serio, ma non rifiutiamo i colloqui di pace” ha affermato sinteticamente, dichiarando una complessa ambivalenza di posizione, tra il bellicoso e il diplomatico. Ma i toni non si abbassano, anzi. Promette quasi esplicitamente un inasprirsi delle condizioni belliche in, dove a modesti successi si sono alternate cocenti sconfitte. “Tuttavia coloro che si rifiutano dovrebbero sapere che più avanti andiamo, più difficile sarà per loro negoziare con noi“, continuando contro un generico “Occidente” concretizzato in UE e USA. Vuole comunicare strenuità e resistenza, ma conferma tacitamente la valenza ...

Pubblicità

Corriere : Putin: «In Ucraina non abbiamo neppure iniziato. L'Occidente vuole batterci? Ci provi» - GiovaQuez : Draghi mente. La Nato mente. L'Occidente mente. Putin vuole 'costruire un'Europa più sicura per tutti'. E la premes… - repubblica : Putin avverte l’Occidente: “In Ucraina non abbiamo ancora cominciato” [dal nostro inviato Daniele Raineri] - gianny0162 : RT @VivoLibera: Parla Putin: 'L'Occidente si riempie la bocca di paroloni quali 'libertà di espressione' e 'pluralismo' ma in realtá sta p… - Esmeralda_1965 : RT @GiovaQuez: Draghi mente. La Nato mente. L'Occidente mente. Putin vuole 'costruire un'Europa più sicura per tutti'. E la premessa deve e… -