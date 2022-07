Paul Pogba arriva a Torino per completare il passaggio alla Juventus

(Di venerdì 8 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:to ain vista del suo imminente ritornoe ha insistito sul fatto che “non vede l’ora di iniziare”. Il centrocampista, che quest’estate ha lasciato il Manchester United in scadenza di contratto, tornaJuve a sei anni dall’abbandono., 29 anni, ha detto all’account Twitter del club: “Beh, sono tornato, sono qui, sono molto, molto felice. Non vedo l’ora di iniziare e di indossare di nuovo questa maglia della”. “? ???’? ???? ?? ???? ???? ??????. ?????!” pic.twitter.com/5s2HSDy3eO—FC (@fcen) 8 luglio 2022 Vedi altro Il vincitore della Coppa del Mondo ha lasciato la Juve nel 2016, ...

GiovaAlbanese : Ora Paul #Pogba alla Continassa, tra la sua gente. #Juventus #calciomercato #POGBACK - OptaPaolo : 28 - Paul #Pogba è il terzo giocatore francese ad avere realizzato più gol con la Juventus in Serie A (dopo Trezegu… - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, Paul #Pogba arriverà a Torino nel tardo pomeriggio - nocheesckabrosa : RT @chiesaxj: oggi paul pogba, torna a casa sua. ?? - guallie : RT @AgenziaANSIA4: +++ Calcio +++ Nonostante le drammatiche condizioni economiche, la Juventus FC è riuscita ad ingaggiare Angel Di Maria e… -

TORINO - La lunga attesa è finalmente terminata.è sbarcato a Torino , pronto per unirsi alla Juventus e vivere la sua seconda esperienza in maglia bianconera . Il centrocampista francese ha terminato le vacanze ed è atterrato all'...Adesso è tutto vero: è iniziata la seconda avventura con la Juventus per. Il centrocampista francese è atterrato alle 17:30 all'aeroporto di Caselle con il suo jet privato proveniente da Miami, in compagnia della moglie e dell'avvocato Rafaela Pimenta, e ha ...Paredes Juve, i bianconeri studiano l’incastro giusto con il Paris Saint-Germain: spunta un’ipotesi per l’argentino Dopo essersi assicurata Paul Pogba (qui tutte le immagini del suo arrivo a Torino), ...(ANSA) - TORINO, 08 LUG - "Sono contento di essere tornato, non vedo l'ora di indossare ancora la maglia della Juventus": attraverso i canali social del club bianconero, Paul Pogba ...