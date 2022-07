"Nuove tecnologie driver per migliorare l'accessibilità e tutelare la Laguna" (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Intervenendo oggi a Civitavecchia al MedPorts Forum intitolato “La sfida della digitalizzazione nel Mediterraneo”, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio ha presentato alcune innovazioni realizzate e in fase di sviluppo nei porti di Venezia e Chioggia, finalizzate a migliorare l'accessibilità nautica e la sicurezza della navigazione. Le Nuove tecnologie offrono innanzitutto un supporto prezioso sul fronte della progettazione, dove l'analisi e l'interpretazione dei dati giocano un ruolo cruciale sulle scelte strategiche. “È il caso del progetto Channeling grazie al quale – dichiara Di Blasio – verranno integrati per la prima volta a Venezia modelli di simulazione idrodinamica e di navigazione con dati raccolti sul campo in ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. - (Adnkronos) - Intervenendo oggi a Civitavecchia al MedPorts Forum intitolato “La sfida della digitalizzazione nel Mediterraneo”, il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Fulvio Lino Di Blasio ha presentato alcune innovazioni realizzate e in fase di sviluppo nei porti di Venezia e Chioggia, finalizzate al'nautica e la sicurezza della navigazione. Leoffrono innanzitutto un supporto prezioso sul fronte della progettazione, dove l'analisi e l'interpretazione dei dati giocano un ruolo cruciale sulle scelte strategiche. “È il caso del progetto Channeling grazie al quale – dichiara Di Blasio – verranno integrati per la prima volta a Venezia modelli di simulazione idrodinamica e di navigazione con dati raccolti sul campo in ...

