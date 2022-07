Non è vero che dal 1° agosto TikTok pubblicherà i video in bozza degli utenti (Di venerdì 8 luglio 2022) Un panico ingiustificato sta correndo lungo le strade virtuali del social network più amato dalle nuove generazioni. Tutto nasce da una non-notizia (una fake news probabilmente nata sotto forma di ironia) in cui veniva annunciata una svolta epocale: dal prossimo lunedì 1° agosto, TikTok pubblicherà tutti i video salvati in bozze sull’applicazione. E da lì è iniziata la corsa alla cancellazione di tutti quei contenuti prodotti attraverso la app social, ma mai pubblicati (perché riusciti male o perché contenevano delle gaffe, o anche per via di prove da “dietro le quinte”). Ma si tratta di una bufala. LEGGI ANCHE > TikTok Shop non arriverà né in Italia né negli Stati Uniti. Ma qual è la ragione? Moltissimi creator, nel corso degli ultimi giorni, hanno condiviso video ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) Un panico ingiustificato sta correndo lungo le strade virtuali del social network più amato dalle nuove generazioni. Tutto nasce da una non-notizia (una fake news probabilmente nata sotto forma di ironia) in cui veniva annunciata una svolta epocale: dal prossimo lunedì 1°tutti isalvati in bozze sull’applicazione. E da lì è iniziata la corsa alla cancellazione di tutti quei contenuti prodotti attraverso la app social, ma mai pubblicati (perché riusciti male o perché contenevano delle gaffe, o anche per via di prove da “dietro le quinte”). Ma si tratta di una bufala. LEGGI ANCHE >Shop non arriverà né in Italia né negli Stati Uniti. Ma qual è la ragione? Moltissimi creator, nel corsoultimi giorni, hanno condiviso...

Pubblicità

chetempochefa : “Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni, beh, anche io sono 70 anni che lavor… - elio_vito : Ho letto il documento del M5S a Draghi. Pone questioni serie. Non c’è nessuna posizione antieuropea o antiatlantica… - stebellentani : Ovviamente non è vero. In E-R ogni 100 persone che vanno al PS ce ne sono 5 per sospetto covid. E gli accessi al pr… - _solo_ros_ : @Biancaneuro @fendente1 Nessuno discute che il fatto sia vero, si discute la miriadi di parassiti che per acchiappa… - donyp00288476 : RT @Meira85253235: @ProfMBassetti Fastidio vero ? Ormai è fatta Crisanti parla, forse ha un minimo di coscienza, non lo so. Intanto e comu… -