No, questo non è il profilo Instagram del killer di Highland Park (Di venerdì 8 luglio 2022) Il 5 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata un'immagine che contiene diverse foto dello stragista di 21 anni reo confesso Robert E. Crimo III, accusato di aver ucciso sette persone durante una parata per la festa dell'indipendenza del 4 luglio ad Highland Park (Illinois, Stati Uniti). Nell'immagine in questione compare anche lo screenshot del presunto profilo Instagram del killer, dove, tra le poche condivisioni, si vede un simbolo del movimento radicale di sinistra antifa (contrazione delle parole anti fascist, in italiano antifascista). Nello screen si vede che l'account ha un solo follower e non segue nessun altro account. L'immagine è accompagnata da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post oggetto di analisi, in cui si afferma che questo dimostra che il ...

