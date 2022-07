M5S: Airola, 'dl aiuti per me invotabile, silenzio Draghi inopportuno' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "A fronte del no alle nostre richieste sul superbonus, ad odg che, per quanto non valgano molto non essendo stringenti per il governo ma comunque vengono respinti, credo che il dl aiuti non sia votabile. Da parlamentare attendo le indicazione di Conte, ma la mia idea è questa". Lo dice all'Adnkronos il senatore M5S Alberto Airola, in vista dell'arrivo del testo a Palazzo Madama. "Ormai con Draghi siamo in una fase d'attesa, la nostra l'abbiamo detta. Attendiamo dei chiarimenti a cui Draghi deve delle rispondere, il silenzio che è seguito all'incontro con Conte lo trovo inopportuno, tanto più alla vigilia di appuntamenti così importanti", dice il senatore torinese richiamando l'approdo del dl aiuti. "Ora bisogna tenere la barra dritta, non ci ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "A fronte del no alle nostre richieste sul superbonus, ad odg che, per quanto non valgano molto non essendo stringenti per il governo ma comunque vengono respinti, credo che il dlnon sia votabile. Da parlamentare attendo le indicazione di Conte, ma la mia idea è questa". Lo dice all'Adnkronos il senatore M5S Alberto, in vista dell'arrivo del testo a Palazzo Madama. "Ormai consiamo in una fase d'attesa, la nostra l'abbiamo detta. Attendiamo dei chiarimenti a cuideve delle rispondere, ilche è seguito all'incontro con Conte lo trovo, tanto più alla vigilia di appuntamenti così importanti", dice il senatore torinese richiamando l'approdo del dl. "Ora bisogna tenere la barra dritta, non ci ...

