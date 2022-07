Lonely Dolls in prima serata su Real Time (video)

(Di venerdì 8 luglio 2022) Partirà stasera suil programma, alle 21.20 circa. La trasmissione tratta un tema molto dibattuto in questi ultimi anni, quello delle cosiddette bambole reborn, talmente piene di particolari da sembrare veri neonati. Le bambole reborn sono diventate molto popolari negli Stati Uniti, a partire dagli anni ’90. Dietro a questo fenomeno c’è un mondo fatto di artisti, scultori, collezionisti, ma anche coppie in crisi, persone sole o in cura psicologica. Cosa spinge una persona ad acquistare un bambolotto che può essere confuso con un bambinoe? Di questo si occuperàin streaming, oltre che in tv su...

chattiva : #viteallimite curiosissima di scoprire che disagio c'è tra le Lonely Dolls.... Prevedo soddisfazioni ?????? - AntiaderenteL : Eccole le Lonely Dolls che sono più agghiaccianti dei ciccioni. #viteallimite - davbenot : Lonely Dolls: vince chi mangia quello vero. #90giorniperinnamorarsi - HEELARIA : Bello sto Lonely Dolls, non vedo l'ora di perdermelo #90giorniperinnamorarsi - Gaeqdsp : Lonely dolls mi pare un agglomerato di psicolabili, imperdibile #90giorniperinnamorarsi -

Tutti pazzi per le "Reborn dolls": il fenomeno delle bambole che sembrano veri bebè - Luce Partirà stasera su Real Time il programma Lonely Dolls, alle 21.20 circa. La trasmissione tratta un tema molto dibattuto in questi ultimi anni, quello delle cosiddette bambole reborn, talmente piene d ...Sembrano bambini veri e se per caso ne prendi in braccio uno, ti muovi inconsciamente con maggiore delicatezza, neanche rischiassi di fargli male per davvero. Sono le bambole Reborn, la cui moda sta s ...