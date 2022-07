LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: in sette in avanscoperta, fra poco il Col des Croix (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DEL GIRO DONNE 16.01 Con il vantaggio che tocca i 3’13”, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) è maglia gialla virtuale. 15.59 Inizia adesso il Col des Croix, 3,2 km al 6,3%. 15.56 Ricapitoliamo gli uomini in fuga: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B), con un vantaggio che supera di poco i tre minuti. 15.53 Riescono finalmente ad accodarsi Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B), sono dunque in sette in ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADELADELLADIDEL GIRO DONNE 16.01 Con il vantaggio che tocca i 3’13”, Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) è maglia gialla virtuale. 15.59 Inizia adesso il Col des, 3,2 km al 6,3%. 15.56 Ricapitoliamo gli uomini in fuga: Maximilian Schachmann e Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe), Simon Geschke (Cofidis), Luke Durbridge (BikeExchange), Dylan Teuns (Bahrain-Victorious), Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B), con un vantaggio che supera dii tre minuti. 15.53 Riescono finalmente ad accodarsi Imanol Erviti (Movistar) e Cyril Barthe (B&B), sono dunque inin ...

Pubblicità

TicketOneIT : ??Non si ferma il successo di MENGONI LIVE 2022, il nuovo tour di @mengonimarco nei palazzetti! NUOVE DATE: ??8 ott… - imbraveforlouis : RT @perfectxxnowx: Qui per ricordarvi i tempi d’oro di Harry Styles durante il Live On Tour. - vinidart : tentatissima nell'acquistare il biglietto della live streaming KINNPORSCHE THE SERIES WORLD TOUR 2022 - minuttfminutt : RT @martaw93: -video e live non sono la stessa cosa, o no?). Buon tour! P.s. solidarietà per chi andrà alle date con i posti a sedere, lott… - mkersofficial : ?? NEXT GEN ATP E-SERIES 2022 ?? Dal 24 luglio riparte il torneo esport su Tennis World Tour 2! 128 player e solo 8… -