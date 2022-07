Lenglet al Tottenham, UFFICIALE: prestito dal Barcellona (Di venerdì 8 luglio 2022) Lenglet al Tottenham, UFFICIALE: prestito secco dal Barcellona per il centrale francese Clément Lenglet si trasferisce in prestito dal Barcellona al Tottenham in prestito secco. IL COMUNICATO – «FC Barcelona e Tottenham Hotspur Football Club hanno raggiunto un accordo per il prestito del giocatore Clément Lenglet fino al 30 giugno 2023. Non è prevista alcuna opzione di acquisto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)alsecco dalper il centrale francese Clémentsi trasferisce indalalinsecco. IL COMUNICATO – «FC Barcelona eHotspur Football Club hanno raggiunto un accordo per ildel giocatore Clémentfino al 30 giugno 2023. Non è prevista alcuna opzione di acquisto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

