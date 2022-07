Ius Scholae: Mirabelli, 'assurda polemica Lega, Parlamento autonomo' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "La polemica della Lega su Ius Scholae e liberalizzazione della cannabis è totalmente inventata e denuncia una mancanza di idee". Lo ha detto il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd, ad Aria Pulita su La7Gold. "Il Governo sta continuando a lavorare lavorando e si sta occupando della siccità, del caro bollette, di come aiutare le famiglie, di come tagliare le tasse sul lavoro per lasciare una mensilità in più in busta paga, come noi proponiamo e per contrastare il lavoro povero e introdurre il salario minimo. In democrazia funziona così: c'è un Parlamento, un'attività parlamentare anche con proposte di legge parlamentari che non coinvolgono il Governo e su cui le Camere si esprimono liberamente. Per cui, francamente, trovo assurda la ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Ladellasu Iuse liberalizzazione della cannabis è totalmente inventata e denuncia una mancanza di idee". Lo ha detto il senatore Franco, vicepresidente del gruppo del Pd, ad Aria Pulita su La7Gold. "Il Governo sta continuando a lavorare lavorando e si sta occupando della siccità, del caro bollette, di come aiutare le famiglie, di come tagliare le tasse sul lavoro per lasciare una mensilità in più in busta paga, come noi proponiamo e per contrastare il lavoro povero e introdurre il salario minimo. In democrazia funziona così: c'è un, un'attività parlamentare anche con proposte di legge parlamentari che non coinvolgono il Governo e su cui le Camere si esprimono liberamente. Per cui, francamente, trovola ...

Pubblicità

GiovaQuez : Gli emendamenti allo ius scholae sono tutti veri. Ma, come si poteva chiaramente evincere dall'insistenza su prodot… - SimoneAlliva : Cantalmessa (#Lega): 'A Roma una baby gang ha picchiato due ragazzi disabili. Tutto questo mentre la sinistra conti… - borghi_claudio : Eh già... se ci sono le gravi emergenze tali da richiedere un governo di unità nazionale mi pare ci si debba occupa… - cecibls : RT @ilruttosovrano: Strano che Fratelli d'Italia non abbia presentato un emendamento allo Ius scholae che preveda di saper cantare 'Faccett… - HALTEREGO28 : RT @ilruttosovrano: Strano che Fratelli d'Italia non abbia presentato un emendamento allo Ius scholae che preveda di saper cantare 'Faccett… -