Geppi Cucciari, il pubblico scappa e resta sola sul palco (VIDEO) (Di venerdì 8 luglio 2022) Geppi Cucciari lasciata sola sul palco Ieri sera si è tenuto il Premio Strega 2022 e a condurre abbiamo visto Geppi Cucciari. La comica è stata un po’ sfortunata perché il maltempo ha colpito e lei si è ritrovata davanti a diverse sedie vuote, da sola sul palco, con solamente un ombrello. La diretta è L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 8 luglio 2022)lasciatasulIeri sera si è tenuto il Premio Strega 2022 e a condurre abbiamo visto. La comica è stata un po’ sfortunata perché il maltempo ha colpito e lei si è ritrovata davanti a diverse sedie vuote, dasul, conmente un ombrello. La diretta è L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

RaiTre : Dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, Geppi Cucciari conduce la 76° edizione del @PremioStrega. ??… - MarioManca : Ci sono pochi artisti in grado di trasformare un imprevisto in un’opportunità e, fortunatamente per il… - fanpage : La diretta del #PremioStrega2022 è stata caratterizzata da tanti problemi di audio. Un’occasione sprecata che ha av… - DonnaGlamour : Piove ma Geppi Cucciari continua a condurre il Premio Strega: maestra d’improvvisazione - CosettaGiordano : RT @delyshinoda: Geppi Cucciari in tendenza e ne approfitto: merita il mondo. Carinissima, simpaticissima e coinvolgente. Rai, io ci ripens… -