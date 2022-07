Gazzetta | il Napoli su Kostic | l’Eintracht chiede oltre 20 milioni ma il prezzo potrebbe scendere

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilstudia le migliori soluzioni di mercato per aumentare la competitività della squadra e mettere in condizione Osimhen di brillare. Tra i profili seguiti, scrive ladello Sport, c’è quello di. “E così sulle corsie esterne si preparano soluzioni per migliorare la competitività della squadra e mettere nelle condizioni Osimhen di scatenare tutta la sua velocità e potenza sotto rete. Ecco perché fra i profili seguiti c’è anche quello di Filip, non proprio un giovanissimo (30 anni a settembre) ma parliamo di un esterno di grande esperienza internazionale (conFrancoforte ha vinto l’ultima Europa League) chead avere confidenza con il gol è capace di sfornare parecchi assist”. Nelle ultime quattro stagioni al Francoforte, in Bundesliga, ha ...