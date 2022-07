Pubblicità

free_anto1 : RT @globalistIT: - globalistIT : - hugo_benitez12 : @CCP191213642834 @FALG1080am a FiFa Gate pio -

Globalist.it

L'indagine penale contro Blatter era iniziata nell'autunno 2015, dopo che aveva dichiarato, sulla scia delle perquisizioni della polizia e dell'arresto di funzionari dellacon l'accusa di ...A parte qualche problema agli ingressi nei(servizi di sicurezza severi, vengono requisite e ...qualità di vita delle maestranze impegnate nelle centinaia di cantieri " non solo legati alla" ... Fifa gate, Platini e Blatter sono stati assolti: erano accusati di frode e appropriazione indebita Sepp Blatter and Michel Platini were acquitted on charges of defrauding FIFA by a Swiss criminal court on Friday, a rare positive outcome for the pair who were among soccer’s most powerful figures ...Per l'accusa non c'era alcuna base legale per il pagamento di 2 milioni di dollari versati nel 2011 a Platini, dichiarato come compenso per il lavoro di consulente Fifa 1998-2002 per il quale però era ...