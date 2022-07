F1 oggi, GP Austria 2022: orari FP1 e qualifiche, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 8 luglio 2022) oggi, venerdì 8 luglio, prende il via il weekend del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Spielberg i team e i piloti dovranno essere più celeri rispetto al solito nel trovare il set-up ideale della propria monoposto dal momento che questo sarà un fine-settimana particolare. E’ prevista, infatti, la seconda Sprint Qualifying della stagione. Dopo Imola è la volta dell’appuntamento in Stiria e per questo nel day-1, oltre alla canonica prima sessione di prove libere, si assisterà alle qualifiche della corsa sprint di domani. Per questa ragione non saranno ammessi errori o contrattempi che potrebbero andare a danneggiare non poco lo sviluppo del weekend. In casa Ferrari, dopo la vittoria dello spagnolo di Carlos Sainz, si vuol dare continuità di rendimento, per mettere a tacere le tante ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022), venerdì 8 luglio, prende il via il weekend del GP d’, undicesimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Spielberg i team e i piloti dovranno essere più celeri rispetto al solito nel trovare il set-up ideale della propria monoposto dal momento che questo sarà un fine-settimana particolare. E’ prevista, infatti, la seconda Sprint Qualifying della stagione. Dopo Imola è la volta dell’appuntamento in Stiria e per questo nel day-1, oltre alla canonica prima sessione di prove libere, si assisterà alledella corsa sprint di domani. Per questa ragione non saranno ammessi errori o contrattempi che potrebbero andare a danneggiare non poco lo sviluppo del weekend. In casa Ferrari, dopo la vittoria dello spagnolo di Carlos Sainz, si vuol dare continuità di rendimento, per mettere a tacere le tante ...

