F1, Charles Leclerc: “Qualifiche entusiasmanti, siamo molto vicini. Dopo GP disastrosi spero vada tutto bene” (Di venerdì 8 luglio 2022) Venerdì particolarmente intenso al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1: Dopo una prima sessione di prove libere, i piloti hanno avuto subito un gran da fare in questo inizio del weekend scendendo in pista per le Qualifiche, che hanno delineato la griglia di partenza per la sprint race di domani. Partirà davanti a tutti, dalla pole position, Max Verstappen, che ha fatto registrare il miglior tempo della sessione in 1:04.984; alle sue spalle, per questione di millesimi di fatto, è costretto ad accontentarsi della seconda posizione (piazzandosi comunque in prima fila) Charles Leclerc, a 0.029 dal Campione del Mondo in carica. Il pilota monegasco della Ferrari ha commentato a caldo le Qualifiche da poco concluse: “siamo in tre molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Venerdì particolarmente intenso al Red Bull Ring per il Gran Premio d’Austria 2022 di Formula 1:una prima sessione di prove libere, i piloti hanno avuto subito un gran da fare in questo inizio del weekend scendendo in pista per le, che hanno delineato la griglia di partenza per la sprint race di domani. Partirà davanti a tutti, dalla pole position, Max Verstappen, che ha fatto registrare il miglior tempo della sessione in 1:04.984; alle sue spalle, per questione di millesimi di fatto, è costretto ad accontentarsi della seconda posizione (piazzandosi comunque in prima fila), a 0.029 dal Campione del Mondo in carica. Il pilota monegasco della Ferrari ha commentato a caldo leda poco concluse: “in tre...

