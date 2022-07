Elon Musk e Twitter sono ancora fermi alla conta degli account spam (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo il Washington Post, l'impossibilità di verificare il numero di bot potrebbe far saltare l'accordo. Per Musk, tuttavia, uscire di scena non è facile Leggi su wired (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo il Washington Post, l'impossibilità di verificare il numero di bot potrebbe far saltare l'accordo. Per, tuttavia, uscire di scena non è facile

Pubblicità

Agenzia_Ansa : L'offerta da 44 miliardi di Elon Musk per acquistare Twitter è in serio pericolo dopo che il patron di Tesla e Spac… - rtl1025 : ?? Elon Musk ha dieci figli. È arrivata in queste ore la notizia dei due gemellini nati lo scorso novembre dall’Ad d… - franzrusso : Il Washington Post, secondo alcune fonti, riporta che l’accordo di acquisizione di Twitter da parte di #ElonMusk sa… - test5f1798 : - Pascal9001 : @Annina96654032 E che cavolo, adesso mando un messaggio a mio cugino Elon Musk per avvisarlo che certe cose non si… -