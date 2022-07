Cybersecurity, in attesa di ITASEC 2023 importante dialogo a Palazzo Madama (Di venerdì 8 luglio 2022) A Palazzo Madama, presso la sala “Caduti di Nassirya”, ha avuto luogo qualche giorno fa la Conferenza stampa sul tema “Evoluzione delle minacce cyber e strategie defensive a confronto”, con la partecipazione di illustri esperti nazionali ed internazionali come il Dott. Davide Giovannelli, il Prof. Giuseppe Pirlo, la Prof. Annita Sciacovelli, l’Ing. Gabi Siboni e l’Ing. Mattia Siciliano, sotto la regia del dott. Gianni Lattanzio. L’evento si inserisce tra le attività che l’Università di Bari svolge nel contesto della “Terza Missione”. L’Università di Bari è, infatti, tradizionalmente pensata come “il luogo deputato all’alta formazione e alla ricerca, ma ha anche come obiettivo il dialogo con la società. L’Università, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società che la ospita, è chiamata a costituire un ponte ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) A, presso la sala “Caduti di Nassirya”, ha avuto luogo qualche giorno fa la Conferenza stampa sul tema “Evoluzione delle minacce cyber e strategie defensive a confronto”, con la partecipazione di illustri esperti nazionali ed internazionali come il Dott. Davide Giovannelli, il Prof. Giuseppe Pirlo, la Prof. Annita Sciacovelli, l’Ing. Gabi Siboni e l’Ing. Mattia Siciliano, sotto la regia del dott. Gianni Lattanzio. L’evento si inserisce tra le attività che l’Università di Bari svolge nel contesto della “Terza Missione”. L’Università di Bari è, infatti, tradizionalmente pensata come “il luogo deputato all’alta formazione e alla ricerca, ma ha anche come obiettivo ilcon la società. L’Università, contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società che la ospita, è chiamata a costituire un ponte ...

