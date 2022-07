Chris Jericho: “Ho rischiato di morire per embolia polmonare, per questo ho perso 16 chili” (Di venerdì 8 luglio 2022) Durante l’ultima puntata di Talk Is Jericho, la star della AEW Chris Jericho ha spiegato come sia sopravvissuto a un’embolia polmonare lo scorso dicembre. questo problema ha causato il suo ricovero in ospedale nel Regno Unito di cui vi avevamo reso conto durante quei difficili giorni di fine 2021. Jericho ha detto: “Ho avuto una cosiddetta embolia polmonare. Il 7 dicembre, credo, del 2021. L’ho scoperto quando ero a Londra, in Inghilterra. Ho aspettato un po’ per raccontare questa storia. Volevo aspettare che le cose si sistemassero per capire e assicurarmi che tutto fosse tornato al suo posto, che fosse tornato alla normalità e che fosse tornato alla nuova normalità. embolia polmonare ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 8 luglio 2022) Durante l’ultima puntata di Talk Is, la star della AEWha spiegato come sia sopravvissuto a un’lo scorso dicembre.problema ha causato il suo ricovero in ospedale nel Regno Unito di cui vi avevamo reso conto durante quei difficili giorni di fine 2021.ha detto: “Ho avuto una cosiddetta. Il 7 dicembre, credo, del 2021. L’ho scoperto quando ero a Londra, in Inghilterra. Ho aspettato un po’ per raccontare questa storia. Volevo aspettare che le cose si sistemassero per capire e assicurarmi che tutto fosse tornato al suo posto, che fosse tornato alla normalità e che fosse tornato alla nuova normalità....

